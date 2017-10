Bräunlingen Windkraft, Schuldentilgung und vieles mehr brennt auf den Nägeln

Thematisiert wurden wichtige Angelegenheiten, die in der Stadt anstehen und die Bürger beschäftigen. Eine Frage warf dabei allerdings ein besonders schönes Licht auf die Mentalität der Bräunlinger: Alexander Würth erkundigte sich beim Kandidaten Micha Bächle, wie es dieser denn mit dem Feiern halte, und ob in Zukunft in Bräunlingen, etwa bei der Kilbig, dann weiterhin ausgelassen gesungen und getanzt werden könne. Immerhin habe man im Vorfeld gelesen, dass Bächle von sich selbst behaupte, nicht der großartige Disco-Gänger zu sein. Geschmunzel in der Stadthalle. Mit dieser Frage hatte wohl kein Besucher gerechnet, auch keiner der Bewerber. Dennoch zeigte Bächle sich schlagfertig, immerhin beziehe sich seine Aussage hauptsächlich auf den Discobesuch: "Ich wüsste nicht, dass wir hier eine Disco haben. Ich habe auch nicht in meinem Wahlprogramm stehen, dass wir eine brauchen."

Bräunlingens amtierender Bürgermeister Jürgen Guse wird am Sonntag, 22. Oktober, nicht mehr zur Wahl antreten. Nun gibt es Generationen von Bräunlingern, die unter Guse als Bürgermeister aufgewachsen sind. Er ist in der Region einer der dienstältesten Rathauschefs. Ob dieser langen Zeit ist es sicher auch zu verzeihen, dass er in der Bräunlinger Stadthalle auch einen kleinen Zahlendreher mit einbaute: "Bereits seit 32 Wahlen", sei er Bürgermeister. Das wäre eine stattliche Anzahl an Jahren und würde ihn sicher weltweit zum Rekordhalter machen. Da nur alle acht Jahre ein neuer Bürgermeister gewählt wird, wäre Guse nach dieser Rechnung bereits 256 Jahre im Amt.

Natürlich ist es bei einer Veranstaltung wie der Kandidatenvorstellung das Ziel, ein möglichst objektives Bild der einzelnen Bewerber zu erhalten. Man will ihre Meinung und Planung für die möglicherweise anstehende Zeit als Bürgermeister hören. Keinesfalls sollen sich die Kandidaten gegenseitig Ideen abgreifen oder Argumente abzwacken, die in der Diskussion mit den Kontrahenten benutzt werden können. Wie lässt sich das aber bewerkstelligen? Ganz einfach: Während sich ein Bewerber präsentierte und deren Fragen beantwortete, warteten die anderen brav voneinander getrennt in der nahen Bibliothek.