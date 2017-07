Bräunlingen Wildes Parken am Kirnbergsee

Bräunlingen-Unterbränd. Uneinigkeit gab es in der Ortschaftsratsitzung in Unterbränd bei einem Bauantrag über ein Einfamilienhaus in der Mühlenstraße. Gesetzlich liege wahrscheinlich alles in der Norm, aber optisch passe das Gebäude überhaupt nicht in den Ort, hieß es. Drei Ortschaftsräte stimmten dagegen, drei dafür – mit der Auflage, dass die Gebäudehöhe mindestens 50 Zentimeter niedriger geplant werde. Die endgültige Entscheidung obliegt dem Bauausschuss. Dem Schopf als Anbau im Außenbereich wurde zugestimmt.

Ortsvorsteher Winfried Klötzer informierte das Gremium über den Fortgang der Baustelle Gemeindehaus. Der Bau hat sich aufgrund von Lieferschwierigkeiten bei den Holzelementen verzögert. 80 Prozent der Gewerke sind ausgeschrieben. Finanziell liegt man derzeit sogar leicht unter dem Budget. Das Richtfest ist noch vor den Sommerferien geplant, die Fertigstellung ist für März oder Anfang April 2018 vorgesehen.

Extrem angespannt ist die Parkplatzsituation am Kirnbergsee. Mittlerweile ist der See so stark frequentiert, dass das wilde Parken ungeahnte Ausmaße annimmt. Halteverbote werden nicht eingehalten, eine Wiese einfach zum Parkplatz umfunktioniert und trotz Aufforderung nicht mehr verlassen. Selbst Anwohner werden eingeparkt.