Bräunlingen Wettkampf als Lebenselixier: Stefan Chares liebt die Extreme

Aber es geht noch härter: Der Bräunlinger Stefan Chares hat seine Herausforderung bewältigt und ist beim Gipfeltreffen der Ultratriathleten ins Ziel gekommen. Zehn Tage lang jeweils einen Ironman: Das sind 38,6 Kilometer Schwimmen, 1802 Kilometer Radfahren und 421,95 Kilometer Laufen. Chares ist nicht nur ins Ziel gekommen: Er kam sogar noch im Gesamtklassement auf den fünften Platz. Wie wird so etwas möglich? "Der Wettkampf ist mein Lebenselixier", sagte Chares vor seiner Reise in die Schweiz, wo das Treffen der Ultratriathleten stattgefunden hat (wir berichteten). Und dann bedarf es natürlich noch eines ausgefeilten Trainingsplanes, an den man sich diszipliniert halten muss: In der Regel sind es zwischen 15 und 20 Stunden in der Woche. Gleichzeitig betont Chares, dass Ernährung und die Regeneration die Schlüsslepunkte zu einem erfolgreichen Wettkampf sind. Und da sieht er in der veganen Ernährung einen entscheidenden Vorteil. Auf seinen Tisch kommen keinerlei tierische Produkte.

Doch Essen ist für den Extremsportler aus Bräunlingen auch während des Wettkampfes nicht nur im physiologischen und energetischen Sinn wichtig, sondern verschaffe ihm auch ein Wohlgefühl. "Was ich esse, macht mich glücklich."