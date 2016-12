Bräunlingen Wenn sich Knackis auf Frauensuche begeben

"Im Männerknast auf Frauensuche" begeben sich in der gleichnamigen Komödie von Wolfgang Gunzelmann die Knackis Wilhelm, gespielt von Timo Merk in seinem Debüt auf der Theaterbühne, und Ludwig, hervorragend in Szene gesetzt von Christian Rieple. Beide leiden ebenso unter der strengen Geschlechtertrennung wie in der Nachbarzelle die weiblichen Sträflinge Margit und Helga, gekonnt gespielt von Sarah Gänsler und Elena Schütz, deren aller Bestrebungen darauf abzielt, in den jeweils anderen Gefängnistrakt zu kommen.

Mit List und Tücke gelingt es Wilhelm und Ludwig, an Pläne und Werkzeug des Gefängniswärters (Larissa Hirt), der mit seinen überraschenden Kontrollgängen immer wieder die Ausbruchaktivitäten stört, zu gelangen. Endlich gelingt der Wanddurchbruch, doch die Enttäuschung ist riesig, als anstatt der erhofften heißblütigen Liebhaber und exotischen Verführerinnen die eigenen Ehepartner für Ernüchterung sorgen.

Mit einer Besonderheit konnte die Weihnachtsfeier aufwarten, weilte doch der Autor des Theaterstücks, Wolfgang Gunzelmann, mit seiner Frau aus dem entfernten Oberfranken unter den Gästen. Musikvorsitzender Matthias Maier hieß ihn zu Beginn im Kreis der zahlreichen Gäste willkommen, ehe am Ende der Veranstaltung dieser denkwürdige Besuch mit dem gegenseitigen Austausch von regional-typischen Spezialitäten abgerundet wurde. Gunzelmann zeigte sich begeistert von der Umsetzung seines Werks durch die Schauspieler, aber auch von der professionellen Maske und Kostümierung, für die Tanja Dorer und Gabi Hauptvogel verantwortlich zeichneten.