Der Inliner Hockeyclub aus Bräunlingen bringt das Lustspiel "Dem Himmel sei Dank" auf die Bühne. Die Laienschauspielgruppe tritt am Donnerstag, 5. Januar, am Freitag, 6. Januar, und am Samstag, 7. Januar, im katholischen Gemeindezentrum auf. Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr, Saalöffnung um 19 Uhr. Das neue Stück in drei Akten von Bernd Gombold hat aktuelle Bräunlinger Bezüge, denn ein Pfarrer versucht, die Finanzierung für die Renovierung der sanierungsbedürftigen Kirche zu sichern. Er probiert auf viele Arten und Weisen, Spender zu finden. Seine mitunter nicht alltäglichen Methoden bleiben auch dem Ordinariat nicht verborgen, das einen Domkapitular zu Überprüfung in das Pfarrhaus schickt. Bei dessen Recherchen kommt es zu einigen Verwechslungen. Der Domkapitular bangt um seinen Ruf und verspricht dem Bischof, nur Gutes aus der Pfarrgemeinde zu berichten. Zum Ende des Lustspiels ergibt sich sogar noch eine unerwartete Wende, für die alle dankbar sind. Regie führt Gaby Schaupp. Vorverkauf ist bei Juwelier Lorang und den Schauspielern. Foto: Maier