Bräunlingen Weitere Turn-Trainer im Club

Beide trainieren schon seit längerem in der Förder- und Leistungsriege der Jungs und Mädchen mit und haben nun an der Sportschule "Schöneck" in Karlsruhe-Durlach die Prüfung zum C-Trainer "Geräteturnen" bestanden. Vorher absolvierten sie im Turngau den Grund- und in Karlsruhe den Aufbaulehrgang.

Beide sind auch D-Kampfrichter und können bei den Gaumannschaftswettkämpfen, sowie beim Gaukinderturnfest die gezeigten Übungen bewerten.