Bräunlingen Wehr muss bei Sandsäcken nachlegen

Teilneuwahlen und Beförderungen standen neben den Berichten bei der Generalversammlung der Abteilungswehr Waldhausen auf der Tagesordnung.

Bräunlingen-Waldhausen. Kommandant Detlef Friedrich freute sich, mit Philipp Rosenstiel, Martin Henkel und Robert Fürderer drei neue Mitglieder begrüßen zu dürfen.

Eine ausgeglichene Kasse konnte Matthias Wetzel vorlegen. Die Haupteinnahmequelle ist die jährliche Alteisensammlung die auch dieses Jahr am 1. April in Waldhausen und Unterbränd durchgeführt wird. Leider kam letztes Jahr der Ausflug nicht zustande, weil zu wenig Interesse bestand. Insbesondere der Gesamtkommandant Martin Frey bedauerte dies, da der Zusammenhalt sehr wichtig sei. Er appellierte mehrfach an die Versammlung diesen nicht schleifen zu lassen. Ohne Kameradschaft funktioniere auf Dauer keine Feuerwehr.