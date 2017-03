Bräunlingen Weg frei für die Gewerbe-Erweiterung

Bräunlingen. Bei gutem Verlauf der Erschließung können noch im Jahr 2017 die ersten Grundstücksverkäufe erfolgen. Darauf wies Guse jetzt hin.

Bei der Stadt Bräunlingen sei man optimistisch, dass noch in 2017 die ersten Baumaschinen für die neuen Gewerbebauten in "Niederwiesen II" anrollen können.

Nach rund einem Jahr Bearbeitungszeit, hat das RP nun für das notwendige Zielabweichungsverfahren grünes Licht gegeben, was den Startschuss für die Erschließung in den kommenden Monaten gab. Ursprünglich war für die 2,5 Hektar große Fläche, rechts an der Kreisstraße in Richtung Hüfingen, nach dem Regionalplan ein Grüngürtel vorgesehen.