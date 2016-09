Bräunlingen Wasserversorgung hat Vorrang

Im Jahr 2018 und später ist die weitere Erschließung des Baugebiets Unterbränder Straße mit Grundstückskäufen gewünscht. Zurzeit gibt es noch zwei freie Plätze, wobei einer schon angefragt ist. Von den sieben Plätzen sind bereits zwei bebaut, drei verkauft und zwei Bauanträge laufen. Ging es in den letzten Jahren recht langsam mit den Bauwünschen, hat sich in diesem Jahr ein kleiner Boom entwickelt. Inwieweit sich das entwickelt, ist nicht abzusehen. Daher enthält der Wunsch auch den Zusatz: "Je nach Anfragenlage".

Beim Sachstand über das Breitband kann Norbert Knöpfle zurzeit nichts Neues berichten. Er wies auf die Infoveranstaltung am 22. September in Hubertshofen hin. Eine Einwohnerversammlung zum Thema ELR-Programm findet am 3. November, 19 Uhr, im Waldcafé statt. Für den Antrag zur Aufnahme ins ELR Programm sind 1500 Euro eingeplant. Der Maler, der Türen und Fenster im Rathaus streicht, wird demnächst anfangen, womit die Wunschliste weitgehend abgearbeitet ist.

Bleibt noch ein Spiegel an der Kreuzung nach Unterbränd, da dort schon mehrmals brenzlige Situationen beobachtet wurden, da die Straße nicht gut einsehbar ist. Eine Entscheidung erfolgt bei einer Verkehrsschau. Gewünscht wird ferner eine Geschwindigkeitstafel im Ort.