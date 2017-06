Bräunlingen Wasser seit Urzeiten Quell des Lebens

Bräunlingen. Joachim Schweitzer hatte einen sehr umfangreichen und detaillierten Vortrag vorbereitet über die Geschichte des Wassers und wie es ins Städtle kam.

Er habe sich tief in die Materie einarbeiten müssen. Die Geschichte vom Wasser in Bräunlingen sei sehr interessant. Mit diesen Worten eröffnete der ehemalige Hauptamtsleiter und jetzige Hüter des Archivs seine Ausführungen. Gegliedert war der Abend in eine geschichtliche Einleitung, die Brunnen der Stadt, die Quellen im Stadtwald sowie den Bau der Wasserversorgung und deren späteren Ausbau.

Ohne Wasser gibt es kein Leben. Manche Naturvölker verehren bis heute ihre Quellen. Der erste Brunnen war die Urquelle im Paradies, die in vier Flüssen in alle Himmelsrichtungen davon fließt. Der Bau von Brunnen war eine große Innovation, so wie das Feuer oder die Erfindung des Rades. Der Bau der Brunnen und Leitungen wurde als Wasserkunst bezeichnet.