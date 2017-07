Bräunlingen Wallfahrt führt an den Ort, wo Kirchenpatron hingerichtet wurde

Älteste Abtei des Abendlandes

28 Personen aus der Seelsorgeeinheit und anderen Pfarreien machten sich per Bus auf den Weg zur ältesten Abtei des Abendlandes in der französischen Schweiz. Sie erlebten eine Eucharistiefeier in der Kapelle von Vérolliez und eine Führung durch die historische Abtei. Die geistliche Begleitung lag in den Händen von Pater Erwin Wiesler und Pfarrer i. R. Wigbert Steinger.