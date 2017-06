Bräunlingen Vorwürfe nicht nachvollziehbar

Erste Begutachtungen für die vorangestellten Grundlagenermittlungen und Vorplanungen erfolgten über Hebebühnen. Allerdings sind für eine genehmigungsfähige Vorplanung umfangreichere Untersuchungen notwendig. Das Landesdenkmalamt fordert für die Entscheidung des Zuschusses eine detailliertere Planungstiefe. Für diese Begutachtungen war ein längerer Zeitaufwand notwendig und mit Hebebühne wäre das nicht im erforderlichen Umfang möglich gewesen.

Zur Andienung der Baumaßnahme ist ein Fassadenkran oder -lift zwingend erforderlich. Der Standort ist auch aufgrund der Höhe des Gebäudes und der beidseitig zurückgesetzten Fassaden nur im Straßenbereich möglich. Zudem ist die Verkehrssicherungspflicht einer Baumaßnahme jederzeit zu gewährleisten. Eine Gerüststellung – auch ohne die unabdingbare Anforderung eines Fassadenliftes – im Verkehrsbereich erfordert massiven Schutz gegen Anfahrt und dynamische Lasten, und wäre eben wegen dem Schutz der "Durchfahrer" aus Sicherheitsgründen nicht genehmigungsfähig.

Nein. Die Bevölkerung wurde mehrfach über die Presse und die öffentlichen Gemeinderatssitzungen informiert. Der erste Hinweis in der Zeitung erschien bereits am 15. Februar. Weitere Hinweise folgten im März und in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats. Bei der Ortsbegehung durch den Gemeinderat Mitte Mai wurde die Planung mit Informationen und Darlegung der Notwendigkeit des Sanierungsumfanges und auch der Notwendigkeit der Vollsperrung vorgestellt.

Gerade das trifft in Bräunlingen für Anwohner und Stammkundschaft nicht zu, denn durch die Ringsiedlungsstruktur von Bräunlingen gibt es etliche kurze und zumutbare Bypass-Strecken. Bei der Baustelle Schellenbergbrücke in Donaueschingen sind die notwendigen Umfahrungsstrecken beispielsweise viel länger. Zudem ist die Durchgängigkeit für Fußgänger über das Fußgängertor über den gesamten Zeitrahmen gewährleistet.

n Die Fragen stellte Dagobert Maier.

Warum dauert es so lange?

Hätte man die Begutachtung nicht mit einer Hebebühne erledigen können?

Warum kann man das Tor nicht zeitweise öffnen?

Können Sie den Vorwurf mangelnder Information nachvollziehen?

Und was sagen Sie zum Vorwurf der weiten Umwege?