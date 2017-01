Bräunlingen Vorfreude auf das große Zähringer-Narrentreffen

Doch auch das Jahr über gab es etliche Vorhaben, darunter auch für den Narrensamen, der bei einem Sommerfest viel Spaß, Freude und Abwechslung hatte. "Ich freue mich eine solch aktive närrische Truppe beisammen zu haben, die mit dabei ist, wenn wir das närrische Kulturgut in Bräunlingen weiter pflegen", sagte Gildenmeister Stefan Hummel. Er dankte, wie auch später Zunftmeister Karl Heinz Scherzinger, für das große Engagement der Gildenmitglieder, nicht nur über die närrischen Tage.

Von einer gesunden Gildenkasse berichtete Kassenwart Stani Marcelino. Die närrischen Schwerpunkte der Fasnet 2017 und deren Organisation sowie einige Änderungen im närrischen Ablauf der Haupttage prägte den zweiten Teil der Gildenversammlung. "Grundsätzlich bleibe die Struktur der Fasnettage wie bisher erhalten", meinte Stefan Hummel, doch gebe es Änderungen zu beachten, diese zum Beispiel beim Kartenvorverkauf und beim Zunftball. Einen breiten Rahmen der Gildenversammlung nahmen die organisatorischen Regelungen des Zähringernarrentreffens am 28./29. Januar in Villingen durch den Zunftmeister ein. Jürgen Bertsche von der Stadtverwaltung lobte die Teilnahme aller närrischen Gruppen der Gesamtstadt. "Die Bräunlinger Gruppe wird mit 500 Personen die stärkste Gemeinschaft in Villingen sein", so Bertsche. Nach dem Narrentreffen marschieren am Abend die Gruppen in die Kernstadt ein. Weitere Hinweise betrafen das Narrentreffen am 4./5. Februar in Triberg. Ein besonderer Dank galt Figurenschnitzer Herbert Schwarz, der "viel für uns getan hat", sagte Stefan Hummel.

Seit 20 Jahren sind Rainer Haug und Thomas Reiser bei der Haselgilde mit dabei. Verabschiedet wurden die Obmänner Uli Laufer (Urhexen) und Gerald Vogt (Trommler). Stefan Hummel lobte den Einsatz der vier Geehrten und übergab ein Präsent.