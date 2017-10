Bräunlingen Vor seinem Amtsantritt noch viel zu tun

Nach dem anstrengenden Wahlkampf gönnt sich Micha Bächle allerdings diese Woche noch keine Erholung: "Es geht mir gut und ich werde diese Woche ganz normal in Bad Krozingen arbeiten." Er ist dort noch persönlicher Referent des Landtagsabgeordneten Patrick Rapp.

Am Sonntagabend waren Bächle und seine Frau Meike noch bis 23 Uhr in der Stadt unterwegs. Direkt nach Verkündigung des Wahlergebnisses bildete sich eine lange Reihe von Gratulanten vor dem Rathaus. "Es war sehr aufregend. Wir haben mit vielen Leuten gesprochen und viele kamen, um zu gratulieren", so Bächle. Mit dem Ergebnis habe er selbst nicht gerechnet: "Ich dachte nicht, dass die Wahl im ersten Durchgang entschieden wird, noch dazu mit dieser Höhe."

Der designierte Bürgermeister muss sich jetzt "Schritt für Schritt um viele Dinge kümmern": "Ich habe noch einen Termin in Stuttgart beim Landtag, dann muss natürlich auch besprochen werden, wie es in Löffingen weitergeht." Dort ist Bächle nicht nur Mitglied im Gemeinderat, sondern auch stellvertretender Bürgermeister. "Darüber muss man sich jetzt Gedanken machen. Ziel ist es, bereits im November einen Nachfolger im Rat zu haben, damit er bei den Haushaltsverhandlungen direkt voll einsteigen kann", sagt der 31-Jährige.