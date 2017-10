Bräunlingen Vom Klang der restaurierten Orgel begeistert

"Das war wunderbar und ein Labsal für das Herz", sagte Verena Schmidle. "Das Klangvolumen der Orgel ist einfach gewaltig", ergänzte Pfarrer Walter Eckert. Er lobte die erste Konzertaufführung nach der Restaurierung, die sich dank dem beherzten Spiel von Kantor Frank Rieger zu einem Hörgenuss entwickelte.

Rieger stellte das Auftaktkonzert bewusst mit Stücken aus einer breit gefächerte Literatur zusammen, die die kirchenmusikalische und populäre Geschichte des Orgelspiels im Laufe der Jahrhunderte umfasste. Die Aufführung fünf ausgewählter Stücke ermöglichte ihm, die Orgel in ihrer gesamten Klangdimension zu präsentieren. "Jede Orgel ist ein Prototyp, aus dem die jeweiligen Organisten bestrebt sind, das Beste herauszuholen", merkte Rieger an, der allen Mitwirkenden, den Orgelbauern und Spendern dankte. Dafür wählte er einen beschwingt festlich-konzertanten Auftakt aus der Feder von Alfred Hollins. Anspruchsvollen und wohlklingenden Hörgenuss bot er im Choral "Sei gegrüßet Jesu gütig", der das Spiel bis aufs Letzte ausreizte und als typi sche Komposition des Kirchenmusikers Johann Sebastian Bach erklang. An heitere und ausgelassene Jahrmarktstimmung erinnerte der "Engelswalzer" von Julien Bret, der als weitere Facette erheiterte. Das in ruhigem Tempo vorgetragene Clair de Lune bot den idealen Einstieg ins Finale, für das Rieger drei Sätze aus der Orgelsinfonie op. 42 von Charles-Marie Widor wählte.

Das nächste Konzert ist am 5. November ab 18 Uhr mit dem Donaueschinger Kantor Andreas Rütschlin.