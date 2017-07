Bräunlingen Viele Tore: Volltreffer für die Vereinskasse

Bräunlingen. In den vergangenen Jahren hat sich der FC Bräunlingen immer wieder neue und kreative Wege einfallen lassen, um die ansässigen Sponsoren mehr in das aktive Geschehen rund um den Fußballclub einzubinden. In der abgelaufenen Spielrunde 2016/2017 hatten die Sponsoren nun die Möglichkeit, sich am Spitzkick-Tooor-Club zu beteiligen.