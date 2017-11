Bräunlingen Viel Lob für Pfarrer Werner Eckert

Multitalent Bernhardt Hauser brachte mit einigen Bemerkungen eine lustige, humorvolle Note in den Abend. Die Ministranten gratulierten ebenfalls zum 70. Geburtstag. "Das sehr positive Wirken des Stadtpfarrers hat nicht nur Auswirkungen auf die katholische Pfarrgemeinde, sondern wirkt sich auch auf das atmosphärische Zusammenleben der gesamten Stadt aus. Dem Pfarrer sei es gelungen, einerseits Priester und Seelsorger zu sein, andererseits große Menschennähe zu pflegen.

"Er war und ist nahbar und bringt sich gerne persönlich in Begegnungen in kleinem und großem Rahmen mit ein", unterstrich Bürgermeisterstellvertreter Otto Brugger übergab ein Glasfenster als Geschenk der Stadt. Beim Gottesdienst zuvor in der Stadtkirche dankte Lothar Rosenstiel vom Pfarrgemeinderat dem Jubilar für sein großes Engagement in der Pfarrgemeinde.

"Du gestaltest unsere Pfarrgemeinde sowie die Seelsorgeeinheit in besonderer Weise als Seelsorger mit. Ich habe dich als bodenständig und gleichzeitig offen und ohne Berührungsängste vor Neuem kennengelernt. Dafür vielen Dank", sagte Rosenstiel. Er zitierte Charlie Chaplin mit den Kernsätzen "Das nennt man Vertrauen" und "Das ist das Leben".