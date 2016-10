Bräunlingen Verkehrswacht zieht stolz Bilanz

Der in seiner Heimat Spaichingen lebende ehemalige Polizeichef der Donaustadt appellierte mit Blick auf die stark zunehmende Zahl an verletzten und tödlich verunglückten Radfahrern, die Vorbeugung zu erhalten.

Gruler führte die Zunahme der Radunfälle mit mittlerweile 400 Verkehrstoten und 80 000 Verletzten vor allem auf die Einführung der E-Bikes zurück. Vor allem ältere Menschen können mit der neuen Art von Mobilität nicht richtig umgehen.

Im Vorjahr baute die Verkehrswacht die einst für 18 000 Deutsche Mark installierten Gitter an den Bushaltestellen ab. Sie waren einst dafür gedacht, den Fahrgästen einen sicheren Ein- und Ausstieg zu ermöglichen. Durch die immer größer werdenden Busse mit mittlerweile drei Einstiegen wandelten sich die Gitter zum Risikofaktor.

Ihren Schwerpunkt setzte die Verkehrswacht im vergangenen Jahr vor allem dort, wo sie durch präventive Maßnahmen viele Menschen anspricht.

So erreichte die Verkehrswacht durch Aufklärung in der Drogenprävention und bezüglich Fahren unter Alkoholeinfluss während der Respect-Yourelf-Veranstaltungen regelmäßig bis zu 2500 Jugendliche. Gruler ist froh, dass diese Veranstaltungen nach einem Jahr Pause wieder stattfinden. In vier Veranstaltungen für Senioren verzeichnete die Verkehrswacht im Vorjahr 100 Teilnehmer.

Die mobile Jugendverkehrsschule schulte in 38 Fahrradkursen 620 Teilnehmer. 170 Zuhöre nahmen an Vorträgen zum Thema Drogen und Alkohol teil. Zudem erinnerte Gruler an die Spannbänderaktion zum Schuljahresanfang. Über die Jahre alterten einige Bänder, weshalb Gruler die Gemeinden einlud, sich bezüglich Ersatzbeschaffungen bei der Verkehrswacht zu melden.

Bürgermeister Jürgen Guse lobte bei der Entlastung des Vorstands die Verkehrswacht als eine Institution, deren Erfolg auf die Bereitschaft zahlreicher Mitglieder zum ehrenamtlichen Engagement zurückzuführen ist.

Die Verkehrswacht Donaueschingen/Oberes Bregtal ehrte auf der Versammlung zahlreiche Mitglieder für langjährige Vereinszugehörigkeit. Für 40 Jahre Manfred Schulz (Blumberg) und den Motorsportclub Bräunlingen. 20 Jahre ist dabei Roland Baumeister (Bräunlingen).

Für zehn Jahre wurden geehrt Andrea Götz, Heinz Bäurer, Egon Bäurer, Georg Baumann (alle Hüfingen), TBU-Transportbeton-Union (Bad Dürrheim), Norbert Reiner (Karlsruhe), Heinz Hesseler, Heinrich Limberger, Gracia Gehringer, Martin Brudowski, Ingeborg Limberger, Hubert Mosbacher, Horst Kahle, Ottmar Gass, Bruno Wischnewski (alle Donaueschingen) und Lothar Frech (Bräunlingen).