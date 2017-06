Der Verkehrsverein Unterbränd lud Vermieter, Freunde und Gönner zu einer Führung im Kelnhofmuseum Bräunlingen ein. Gästeführerin Elisabeth Reiner (links) gab einen Querschnitt über die Exponate in den Räumlichkeiten. Interessiert folgten die Unterbränder allen Ausführungen und stellten zahlreiche Fragen, die geduldig beantwortet wurden. So ging es von alten Heiligenfiguren bis zu einem alten Stadtplan, auf dem man feststellte, dass es früher sehr viele Gaststätten in Bräunlingen gab. Vom ältesten Bräunlinger, einem Skelett, führt die Tour zu den früheren Gerätschaften, die zur Gerichtsbarkeit verwendet wurden. So durften die Unterbränder auch die Daumenschrauben testen. Zum Abschluss ging es in die Sonderausstellung "Aktion Kulturgut Wasser". Foto: Rademacher