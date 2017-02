Bräunlingen Unterbränd kann’s auch so

Bräunlingen-Unterbränd. Narrenbaumstellen, ein Nachtumzug und natürlich jede Menge Stimmungsmusik waren angesagt. In ihrer mittlerweile siebten Auflage ist die "Köhlergaudi" zu einem Geheimtipp geworden. Daran änderte auch das fehlende Gemeindehaus nichts. Das Autohaus Henkel hatte kurzerhand seine Bushalle geräumt. Die war zwar nicht ganz so heimelig wie das inzwischen abgerissene alte Schulhaus, das tat der Stimmung jedoch keinen Abbruch.

Nachdem der Narrenbaum seinen Platz am Dorfmittelpunkt gefunden hatte, lud Narrenvater Wolfgang Weber zum "wohl kleinsten Zunftmeisterempfang aller Zeiten" in den Sternen ein. Neben den Vertretern einiger Gastzünfte konnte er auch Erznärrin Lilo Günter aus Unterkirnach begrüßen. Pünktlich um 19 Uhr zog ein Umzug mit zwei Musikgruppen und verschiedenen Maskenträgern durch das nächtliche Unterbränd, bevor die Schelli-Band aus Lenzkirch in der Henkel-Halle für den ersten musikalischen Höhepunkt sorgte. Mit bekannten Melodien und einer treibenden Rhythmusgruppe hievte sie das Stimmungsbarometer nach oben, bevor die heimische Zunft mit den traditionellen Köhlertanz die Veranstaltung standesgemäß eröffnete.

"Sumpfohren ist mit dem halben Ort dabei", freute sich Narrenvater Wolfgang Weber, während sechs Mädels der Boschenstecher die Bühne eroberten und das Tanztalent Martin Schöndienst als "Rocky" Boxhiebe austeilte. Bei jeder Köhlergaudi dabei sind die Baaremer Schallmeien. Mit "Humba-Tätärä" ging die Post ab.