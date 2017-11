Bräunlingen Turner sahnen wieder etliche Pokale ab

Saubere Überschläge, Flickflack und Salto begeistern Zuschauer

Am Sprungtisch gab es saubere Überschläge und am Stufenbarren als Abgang einen Salto zu sehen. Gut auch die Übungen am Boden, darunter Akroserien mit Salto vorwärts, Radwende, Flickflack und Salto rückwärts. Ein toller auch von viel Sportkameradschaft geprägter Wettkampfsonntag für die Akteure selbst und die Zuschauer.

Manfred Martin, Vorsitzender des TuS Bräunlingen, freute sich über die guten Leistungen beim Pokalturnen und gratulierte dem Nachwuchs zu den Platzierungen.