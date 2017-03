Bräunlingen Tunnel bleibt auch in der kommenden Woche gesperrt

Bräunlingen-Döggingen (chn). Es wird länger dauern: Nicht nur für die Autofahrer in Richtung Freiburg, die sich mühsam über die Umleitung durch Döggingen und Unadingen schlängeln müssen. Bis die Verantwortlichen in Sachen Wiederöffnung der Dögginger Röhre nach dem Fahrzeugbrand endlich Licht am Ende des Tunnels sehen, braucht es noch Zeit. Bis Ende kommender Woche bleibt die B 31 gesperrt. Vielleicht auch noch länger.