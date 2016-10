Bräunlingen TTC wieder mit komplettem Vorstand

Sportlicher Lichtblick bei den Aktiven des Tischtennisclubs war in der vergangenen Saison der Aufstieg der ersten Herrenmannschaft in die Bezirksliga. Ein weiteres Damen- und ein weiteres Herrenteam kämpften noch um die Punkte an der Platte.

Im Jahr 2018 feiert der Tischtennisclub Bräunlingen seinen 60. Geburtstag. Dieser soll dann mit einem verjüngten Vorstandsteam begangen werden.