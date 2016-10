Bräunlingen - In Bräunlingen hat am Freitag das älteste Herbst- und Volksfest der Region begonnen. Bis Montag wird bei der 659. Bräunlinger Kilibig volles Programm geboten. Am Freitagabend sorgten die Troglauer Buam für Stimmung. Rund 1300 Besucher feierten in der Stadthalle.