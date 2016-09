Bräunlingen Tiefes Gemeinschaftsgefühl entsteht

Die Veränderung: "Die Sanierung hat etwas ganz Positives. Die Pfarrgemeinde ist gezwungen, sich zu verändern und das nicht nur räumlich, sondern auch innerlich", sagt Eckert. So entstehe durch die Innensanierung ein viel tieferes Gemeinschaftsgefühl, die Mitglieder der Kirchengemeinde würden enger zusammenrücken und wo es geht, mitanpacken. So muss beispielsweise der Pfarrsaal für jeden Gottesdienst neu bestuhlt und entsprechend hergerichtet und danach auch alles wieder weggeräumt werden. Arbeiten, bei denen sich Eckert nie darum kümmern muss, dass sie jemand übernimmt. Jeder weiß, was zu tun ist. Auch für die beiden Messmerinnen Andrea Kleiser und Bernadette Schwörer bedeutet der Gottesdienst in neuer Umgebung viel Mehrarbeit.

Das Ehrenamt: Ohne den Einsatz vieler helfender Hände und auch Köpfe wäre das alles nicht möglich: "In Bräunlingen ist das ehrenamtliche Engagement sehr groß, es ist einfach eine lebendige Kirchengemeinde", so der katholische Pfarrer mit Stolz in der Stimme. Mindestens zehn Prozent seiner Gemeindemitglieder würden sich in irgendeiner Form einbringen, ein vergleichsweise hoher Wert. Hinzu kommt auch der Bauausschuss mit "sehr engagierten und sehr fachkundigen" Mitgliedern. "Jeder bringt sein Bestes mit ein."

Das Pfarrhaus: Damit auch das Leben der Kirchengemeinde in geregelten Bahnen stattfinden kann, hat Pfarrer Eckert sein Büro im Pfarrhaus zur Kapelle umfunktioniert. Hier trifft sich beispielsweise einmal die Woche eine Gruppe Frauen zum Rosenkranzgebet. Zwölf bis 15 Frauen sitzen dann zusammen. Auch Keller und Dachgeschoss wurden zur Verfügung gestellt, um Dinge aus der Stadtkirche dort zu lagern. Von den Ministrantenkleidern über unzählige Kerzen und Bücher bis hin zu allerlei liturgischen Gegenständen, die für den Gottesdienst verwendet werden, wie beispielsweise Kelche und Monstranzen, wurden für den Zeitraum der Sanierungsarbeiten im Pfarrhaus zwischengelagert.

Abschluss der Arbeiten: Bis Weihnachten sollen alle Arbeiten der Innensanierung abgeschlossen sein und dann wird die Stadtkirche auch wieder für einen Gottesdienst zur Verfügung stehen. Gerade die Weihnachtszeit sei dafür ein geeigneter Anlass. Geplant ist ein festlicher Gottesdienst mit Orchestermesse.

Der Abschied: Auch wenn es noch etwas dauern wird, für Pfarrer Eckert ist die Innensanierung auch so etwas wie sein Abschiedsgeschenk an seine Kirchengemeinde, die er fast 20 Jahre lang betreut hat. Im nächsten Jahr wird er 70: Aufhören könnte er schon lange, doch schließlich ist er auch gerne in Bräunlingen. 2017 dann aber soll der Weg von Eckert zurück nach Tauberbischofsheim führen, wo er seinen Ruhestand verbringen will. Und so wollte er noch die Innensanierung, die dringend nötig war – die letzte fand vor 43 Jahren statt – realisieren. Ein neuer Pfarrer, der erst einmal seine Autorität in der Pfarrgemeinde erlangen müsse, hätte so ein Großprojekt nicht gleich zu Anfang an realisieren können.

Die nächste Veranstaltung zugunsten der Bräunlinger Stadtkirche findet am Samstag, 24. September, statt. Dann gibt es um 16 Uhr einen Spendenlauf um die Stadtkirche. Außerdem wird ein kleines Rahmenprogramm geboten.