Bräunlingen Tiefbaumaßnahme der Marke XXL

Planerisch war das Verlegen des Kanals mit einigen Herausforderungen verbunden: Denn das Gelände steigt Richtung Südwesten um acht Meter an. Die Topografie möchte Freilacke nutzen, um den Verladehof im hinteren Teil, der auf gleicher Höhe wie die restlichen Gebäude sein soll, so zu gestalten, dass er tiefer als die bestehende Wohnbebauung liegt. So könnten die Anwohner zusätzlich vor Lärm geschützt werden.

Allerdings hatte das auch Auswirkungen auf den Kanal: Denn dieser muss deshalb noch tiefer verlegt werden, so dass er unterhalb des Verladehofes verläuft. Jedoch muss auch gleichzeitig ein durchgängiges Gefälle vorhanden sein, damit das Abwasser ablaufen kann und sich nirgendwo staut. Schließlich handelt es sich um keine Druckleitung.

Und so graben sich die Bagger in die Tiefe. Womit jedoch niemand gerechnet hat: Nach der Humus- und der Lehmschicht stießen die Bauarbeiter auf Fels und Schiefer. Zwar wurde das Erdreich untersucht, aber nicht bis in diese Tiefe. Die Arbeiten sind dadurch nicht nur staubiger geworden, sondern auch zeitintensiver. Auch das regnerische Frühjahr verzögerte die Arbeiten: Der nasse Lehm machte den Untergrund weich, für die Baufahrzeuge musste eigens eine Schotterpiste angelegt werden. Und in dem ausgehobenen Graben sammelte sich Wasser, sodass ein extra Entwässerungsgraben nötig wurde.

"So ist das eben mit Baustellen, man kann viel planen, aber während der Arbeiten gibt es immer wieder Neues, auf das dann reagiert werden muss", weiß Kerstin Milse. Bis Ende des Jahres wird ein Großteil der Maßnahme abgeschlossen sein, kleinere Restarbeiten sind noch für 2017 geplant.

Das Gelände wird dann aber nicht wieder komplett aufgeschüttet: Die enge Abstimmung mit Freilacke macht das möglich. Schließlich sei es unnötig, das Gelände zu modellieren, wenn für den Erweiterungsbau wenige Wochen später alles wieder abgetragen werden müsste. "So sind weniger doppelte Erdbewegungen nötig, was beiden Parteien finanziell zugute kommt", sagt Milse.

Nicht nur das Gewerbegebiet Wieselbrunnen wird gerade erweitert. Auch Bauplätze im Neubaugebiet Hofwiesen wurden erschlossen. Nach dem ersten Abschnitt, der 2009 mit sechs Bauplätzen realisiert wurde, erfordert die große Nachfrage nun eine Erweiterung. Für 350 000 Euro wurden dort weitere sechs Bauplätze erschlossen, von denen schon zwei bebaut worden sind. "Die Nachfrage ist aktuell sehr groß", sagt Kerstin Milse. Insgesamt sind sechs Bauplätze bebaut, ein weiterer wurde verkauft und für drei liegen Reservierungen vor. Mit der Erschließung des zweiten Abschnittes wurde auch ein lang gehegter Wunsch erfüllt: Die Römerstraße hat eine Wendeplatte erhalten. Bislang konnte das Müllfahrzeug in der Sackgasse nicht wenden. Auch die Versorgung wurde garantiert. Hier wurde auch die zukünftige Versorgungssicherheit berücksichtig. Wasser, Strom und Beleuchtung werden zukünftig als Ringleitungen geführt, anstatt jeweils als Stichleitungen im Neubaugebiet Hofweisen und in der Römerstraße.