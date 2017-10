Bräunlingen Termine

Die Bürgermeisterwahl in Bräunlingen findet am 22. Oktober statt. Vier Kandidaten werden für die Nachfolge von Jürgen Guse antreten: Micha Bächle, Heiko Zorn, Carmen Haberland und Andreas Schreiber stehen als Kandidaten fest. Am Mittwoch, 18. Oktober, findet um 19 Uhr in der Stadthalle eine Podiumsdiskussion statt. Einlass ist bereits um 18.15 Uhr.

Bräunlingen (jak). Was hält er eigentlich davon, dass seine Frau Bürgermeisterin werden will? "Sehr viel: Wir haben uns das eine gewisse Wegstrecke überlegt, und ich schaue mir das schon eine ganze Zeit lang an und überlege mir, in welchem Ortsteil wir wohl lieber wohnen würden. Da bin ich aber noch nicht zum abschließenden Ergebnis gekommen", sagt Norbert Eckert. Für den Polizeikommissar wäre ein Umzug nach Bräunlingen kein Problem. Eine Fahrt von 30 bis 40 Minuten würde er gerne auf sich nehmen. Schließlich ist sein Revier ja auch nicht aus der Welt.

Bei der Polizei haben sich die beiden auch kennengelernt – am Arbeitsplatz also. Liebe auf den ersten Blick? "Den anderen um uns herum war es schon sehr viel früher klar als uns selbst", erinnert sich Carmen Haberland. Anfangs hat es einfach nur "sehr gut funktioniert" mit den beiden. "Es gibt so Leute, da kann man sich die Bälle so einfach zuschmeißen. Aber es hat sehr lange gedauert, bis es auf eine andere Ebene gerutscht ist." Das war so vor etwa zehn Jahren, ganz genau können die Beiden es gar nicht sagen: "Es war so fließend, und geheiratet haben wir erst im vergangenen Jahr", erklärt Haberland, die ihren Namen auch behalten hat. "Ich hatte ihn schon mal nicht mehr und das hat schon ein bisschen etwas mit Identität zu tun." Für den Ehemann überhaupt kein Problem: "Ich habe meinen ja auch behalten", sagt Norbert Eckert. Und Doppelnamen sind ja so eine Geschmackssache.