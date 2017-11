Bräunlingen. Die SWR 3-Elch-Party kommt am 18. November nach Bräunlingen in die Stadthalle. Veranstalter ist das Amt für Tourismus, Kultur und Sport. Der Vorverkauf läuft bereits: Karten sind für 9,90 Euro unter www.trio-k.de oder in allen Vorverkaufsstellen des regionalen Kulturtickets erhältlich (beispielsweise Tourist-Infos). Die Gäste können abtanzen und zusammen mit den Top-DJs die ganze Nacht mit den besten Partyhits durchfeiern.. Hier ist für jeden die richtige Musik dabei, versuxhgern die Veranstalter. Vom SWR 3-Elch in Lebensgröße und zum Anfassen über Videoanimation auf der Bühne bis hin zur Live-Schaltung in das Radioprogramm wird der Feier-Abend zum Partygenuss. Und Action ist auch angesagt: Beim Luftgitarren-Contest, beim Dance-Battle oder im Konfetti-Regen. Wer Glück hat, kann sogar einen kleinen Elch mit nach Hause nehmen.