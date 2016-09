Bräunlingen Sven Pacher pfeift am Montag zum 1000. Mal

Dabei war es eigentlich nur ein glücklicher Zufall, dass der in Klengen wohnende Pacher überhaupt von diesem Jubiläum weiß. "Ich habe bei der Danke-Schiri-Aktion des Deutschen Fußball Bundes (DFB) eine Auszeichnung und eine Einladung nach Hannover bekommen. Dort mussten wir mitteilen, wie viele Spiele wir schon gepfiffen haben." Daraufhin zählte Pacher fleißig nach und merkte, dass da bald etwas ganz Großes ansteht. "Ohne die DFB-Aktion hätte ich dieses Jubiläum sicherlich verpennt", lacht der zweifache Vater.

In 20 Jahren als Unparteiischer kommt einiges zusammen, dennoch fällt es Sven Pacher nicht schwer, die schönsten, aber auch die schlimmsten Momente seiner Schiedsrichterlaufbahn zu benennen: "Die schönsten Erlebnisse waren das erste Spiel in der Landesliga, das Assistieren im Spiel FC Löffingen gegen Paok Saloniki, der Aufstieg 2009 in die Verbandsliga und auch das erste Spiel als Assistent an der Seitenlinie in der Oberliga Baden-Württemberg." In knapp 1000 Partien hatte Pacher nicht einen einzigen Spielabbruch. Leider sind dem 32-Jährigen dennoch zwei Ereignisse immer noch präsent. "Ich habe zwei Spiele gehabt, bei denen der Rettungshubschrauber wegen schwerer Verletzungen von Spielern kommen musste."

Pacher weiß ganz genau, dass seine Leistungen und seine vier Trainingseinheiten in der Woche nicht die einzigen Gründe für seine langjährige Karriere sind. "Dazu haben die Schiedsrichterausschüsse auf Verbands- und Bezirksebene einen großen Anteil daran, die mir immer wieder das Vertrauen schenken." Dazu zählen alle seine Assistenten, die ihn über die Jahre hinweg begleitet haben. "Ab der Landesliga bist du kein Einzelkämpfer mehr, sondern ein Team." Und nicht zuletzt auch die Schiedsrichtergruppe Donaueschingen und sein Verein FC Bräunlingen, für den der gebürtige Donaueschinger seit 15 Jahren pfeift. "Besonders wichtig ist bei diesem zeitintensiven Hobby aber die Familie. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass die immer wieder zurücksteckt." Schließlich pfeife er im Schnitt zwei Spiele pro Wochenende und investiert dafür zwischen sechs und acht Stunden pro Spieltag.

Am Montag ist die Anreise von Klengen nach Bad Dürrheim deutlich kürzer. Und die Besonderheit des Spiels wird Sven Pacher nach seinem ersten Pfiff erst einmal vergessen: "Es gilt eine gute Leistung abzurufen – immer wieder, von Spiel zu Spiel."