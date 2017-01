Bräunlingen Superstimmung bei den Urhexen

Es gab den ganzen Abend über keine langweilige Phase und als gegen 23 Uhr Ansager Helmut Brugger den Höhepunkt des Abends ankündigte, herrschte gespannte, närrische Erwartungshaltung, die nicht enttäuscht und mit viel Applaus und Lobesrufen begleitet wurde. "Wir nehmen Euch mit auf eine kulinarische Reise durch die Küchenlandschaft, die zeigen soll, dass auch Männer in der Küche gut zurechtkommen", sagte Brugger, bevor ein Zweisternekoch und eine Riesenthermomixmaschine in der Saal kamen. Immer mehr Genussmaterial wurde in die Wundermaschine geworfen, bis am Ende, zum Erstaunen des Sternekochs, die gewünschte Mahlzeit "Schnitzel mit Kartoffelsalat" herauskam. Zwischendurch mussten Kakerlaken vertrieben werden.

Dass Männer auch gut Geschirr spülen können, zeigte der nächste Aufritt, bei dem die Rieswellemacher mit Spültischen bewaffnet in den Saal kamen und zeigten, dass sie damit gut umgehen können. Der Radetzkymarsch war zu hören, als junges Obst und Gemüse einmarschierten und einen flotten Tanz vorführten, für den sogar eine Zugabe verlangt wurde.

Die schon von Beginn den Ball bestimmende Superstimmung hielt noch bis lange nach Mitternacht an, beim ersten großen Fasnetabend 2017 in Bräunlingen.