Bräunlingen Steuergeld sprudelt

Bräunlingen. Mit einem geplanten Verwaltungshaushaltsvolumen von rund 20 Millionen Euro (2017 noch 18,1 Millionen) und einer Zuführungsrate von über einer Million Euro an den Vermögenshaushalt plant die Stadt Bräunlingen im Jahr 2018. Länger diskutiert wurde der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer 2018, die Stadtkämmerer Sebastian Grytner mit 6,3 Millionen Euro ansetzte. Dies sei ein sehr vorsichtiger Ansatz, und er könne sich vorstellen, diesen auf 6,7 Millionen Euro zu erhöhen, so Bürgermeister Jürgen Guse. Michael Gut von der CDU sprach sogar von 6,8 Millionen Euro, was auch Lorenz Neininger (GDP) und Berthold Geyer (Gruppe 84) mittragen könnten.