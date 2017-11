Bräunlingen Steinbeis

Aus einem ausrangierten Heizboiler hatte sich der 48-Jährige vor knapp zwei Jahren seinen Smoker selbst gebaut und so fiel es dem bei IMS-Gear arbeitenden Betriebsmittelmechaniker auch nicht schwer, seine Rauchreglulierung selbst einzubauen.

Diese funktioniert recht einfach, aber man muss eben darauf kommen: Smoker funktionieren mit glühender Kohle in der Heizkammer, der Rauch zieht durch die Garkammer und den Kamin nach draußen. Im Garraum liegt oft stundenlang ein großer Klumpen Fleisch, der vom druchstömenden Rauch langsam erhitzt und gegart wird und so den rauchtypischen Geschmack erhält. Der Nachteil ist eine Rußschicht auf dem Fleisch, die vor dem Verzehr weggeschnitten werden muss. Tesch führt nun den Rauch durch eine zusätzliche Kammer am Grillboden zum Kamin. Die dabei am Boden entstehende Hitze reicht fürs Garen aus. Über eingebaute Schieber kann Andreas Tesch nach Belieben Rauch zu- und abführen. Das Fleisch erhält so den gewünschten Geschmack, verkohlt aber nicht.

Seine Entwicklung liegt inzwischen beim Patentamt zur Prüfung. Wird ihm dies ausgehändigt, will er mit Investoren oder Grillherstellern in Kontakt treten, um seine Rauchregulierung zu vermarkten.

Dass er schon so weit gekommen ist, verdankt er dem dem Steinbeis-Transferzentrum Villingen-Schwenningen. Über den IHK-Innovationstag, den er von Berufs wegen kennt, hat er den Kontakt zu geknüpft. Er wurde dann auf den Messestand, der Steinbeis-Transferzentrum Infothek eingeladen – als einer von jährlich zehn Steinbeis-Kunden aus der Region. Dankbar ist Tesch auch, dass er zur staatlicher Förderung für die hohen Patent-Kosten beraten wurde.