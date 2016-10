Bräunlingen Steffi Doll freut sich auf Naturstrecke

Doch nicht nur im Ernährungsbereich ist er ihr wertvoller Berater, vor allem im Sportbereich kann er sie "auf den Punkt vorbereiten" auf das jeweilige Laufereignis. Auf den Mann, der selbst zweimal erfolgreich den Titel des Bräunlinger Marathons verteidigt hat, ist für die junge Athletin immer Verlass. Ausdauer, Schnelligkeit, Tempoläufe, Dehnen und Gymnastik, alles in einem vernünftigen Verhältnis.

Abwechslung zum Laufen bekommt sie durch das Fahren auf dem Fahrrad und auf Skirollern: So sieht der Trainingsplan von Steffi Doll aus, die in ihrem "ersten Sportlerleben" eine sehr erfolgreiche Biathletin war. Das Laufen bringt sie auf andere Gedanken nach einem anstrengenden Arbeitstag, der ihr Kraft und Energie genommen hat. Sie nimmt den Sport aus Ausgleich und zum Abschalten und freut sich, wenn sie nach der Arbeit in ihrer unmittelbaren Wohnumgebung laufen oder fahren kann. Den wöchentlichen Aufwand nimmt sie gerne in Kauf und freut sich auf das jeweilige Lauferlebnis, so auch auf den Schwarzwald-Marathon, bei dem gute Ergebnisse nicht zuletzt von den Wind- und Temperaturverhältnissen abhängig sind.