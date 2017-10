Bräunlingen. Am Freitagnachmittag begann bei Kaiserwetter mit dem Startschuss und lauter Musik, nicht nur durch die Fahrgeschäfte, das Herbstvolksfest der Baar, die 660. Bräunlinger Kilbig. Der "Fliegende Teppich" surrte durch die Luft und am Auto-Scooter herrschte großes Gedränge. Für die Kleinen war mit Karussell und Babyflieger einiges geboten. Die Verkaufs- und Losbuden waren schon geöffnet und die ersten Kilbigbesucher kamen zum traditionellen Herbstevent nach Bräunlingen. Am Abend verlagerte sich das Geschehen immer mehr in die Stadthalle zur Band "Papis Pumpels" mit ihrer Schlagerparade durch die siebziger und achtziger Jahre, was viel Stimmung brachte. Am Samstagabend steigt ab 20 Uhr der große Brauchtumskilbigabend mit den "Baaremer Luusbuäbä".