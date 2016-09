Bräunlingen Stadt kauft Mühlengelände

Bräunlingen. Die Stadt Bräunlingen hat das Areal der früheren Fesenmeyer Bäckermühlen gekauft. Der künftige Verwendungszweck wird im Gemeinderat festgelegt. "Die Stadt Bräunlingen hat das Mühlengelände mit Gebäude in Waldhausen gekauft, weil sie mit diesen Flächen die Entwicklungsmöglichkeiten für den Stadtteil Waldhausen stärken will", sagte Bürgermeister Guse zur Übernahme der Flächen in den städtischen Grundbesitz.

Es müsse noch entschieden werden, ob der dortige Bereich auch weiterhin als Gewerbegebiet festgeschrieben wird oder ob dort eventuell sogar Wohnbebauung möglich sein wird, meinte Guse weiter.

Entwicklung des Stadtteils soll gestärkt werden