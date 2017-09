Bräunlingen Stadt erhöht Mittel für Rettungsschwimmer

Die erhöhten Kosten für die DLRG wurden unter anderem mit Untersuchungen für die Taucher, die Tüv-Abnahme für die Boote sowie die Neu-und Ersatzbeschaffungen von Rettungs- und Tauchmitteln vom stellvertretenden Bezirksleiter Michael Straub begründet. "Obwohl wir nicht verpflichtet sind, eine Rettungswache für den Kirnbergsee zu haben, wäre es falsch, darauf zu verzichten", erklärte Bürgermeister Jürgen Guse. Guse hielt eine eventuelle Parkplatzgebührenerhöhung für möglich, um einen finanziellen Ausgleich zu schaffen.

Auch Kelnhofmuseum kommt zur Sprache

"Für uns ist die DLRG auch ein guter Ansprechpartner bezüglich der Situation am Kirnbergsee", unterstrich Unterbränds Ortsvorsteher Winfried Klötzer. Die Rettungswache soll in Zukunft an Sonntagen erst ab 11 Uhr beginnen. Der erstmals öffentlich tagende Ausschuss für Tourismus, Kultur und Sport (TKS) empfahl dem Gemeinderat einstimmig eine Zustimmung für die Aufstockung der Mittel. Aufgrund einer Änderung der Landesbestimmungen für Ausschüsse kann die Öffentlichkeit zugelassen werden, erklärte Guse.