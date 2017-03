Bräunlingen Sporthalle geht in lange Sommerpause

Eine weitere Einsparung ergibt sich auch in den Nebenräumen und Stiefelgängen der Sporthalle, denn dort wird ebenfalls auf LED-Lampen umgestellt. Das Einsparpotenzial mit rund zwei Dritteln ist jedoch nicht so gravierend wie in der großen Sporthallenfläche. Die kostensparende Umrüstungsaktion zwingt die betroffenen Sportvereine, ein Ausweichquartier für ihre Wettkampfvorbereitungen zu suchen oder vollständig auf das Training beziehungsweise die wöchentlichen Sportstunden zu verzichten.

Einige Gruppen werden versuchen, für diesen Zeitraum in andere Hallen auszuweichen oder wenn möglich das Freigelände verstärkt zu nutzen.

Die dreiteilbare Bräunlinger Sporthalle mit einer Sportflächengröße von 27 auf 45 Meter wird in der Regel von Montag bis Freitag von 17 bis 22 Uhr von Sportvereinen für Trainingszwecke benutzt. An zahlreichen Wochenenden finden etliche Wettkämpfe in verschiedenen Sportarten statt.