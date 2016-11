Bräunlingen Sport-Förderer können einen runden Geburtstag feiern

Nach der Wahl von Norbert Scherzinger als Vorsitzender vor zwei Jahren hat sich mittlerweile im Verein ein kameradschaftliches Eigenleben entwickelt, was von Seiten der Mitglieder als sehr erfreulich empfunden wird. Im Sommer standen ein Ausflug und eine Radtour mit Grillabend auf der Unternehmungsliste, ein Weihnachtsausflug ist auch noch geplant. Das gute Miteinander soll nämlich weiterhin erhalten bleiben. Die Kosten für ihre Unternehmungen bezahlen die Vereinsmitglieder aber immer selbst, darauf legen sie Wert.

Kassierer Ali Bekc berichtete über die zufriedenstellende Finanzsituation des Vereins. Die Einnahmen resultieren aus den Bewirtungen an der Kilbig, beim Straßenmusiksonntag und bei den verschiedenen Hallenturnieren, bei denen die Sportfreunde intensive Arbeitseinsätze schultern. Der erwirtschaftete Gewinn wird größtenteils an den FC Bräunlingen weitergegeben, der wiederum die Spenden für anstehende Vorhaben verwendet. Zwar habe man in der Vergangenheit auch schon mal den Hockeyclub unterstützt, aber im Fokus stehe hauptsächlich der Fußballverein.

Der Entlastung folgte erwartungsgemäß die Wiederwahl aller bisherigen Amtsinhaber in ihren Ämtern: Norbert Scherzinger bleibt Vorsitzender, Karl Frey sein Stellvertreter, Kassierer Ali Bekc und Bettina Buttkus Schriftführerin. Patrick Gemeinder, Vorsitzender des Fußballclubs Bräunlingen, bedankte sich herzlich für die bisher geleistete, finanzielle Unterstützung, sowie für die tatkräftige Hilfe der Mitglieder bei Festen des Fußballvereins. Seine Bitte, ob der Förderverein mehr als einmal jährlich bei Veranstaltungen des Fußballvereins helfen würde, stieß auf positive Resonanz. Ansprechpartner für Interessierte, die sich im Förderverein einbringen wollen, ist Norbert Scherzinger.