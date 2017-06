Bräunlingen Sperrig und unbeweglich wie einst

Das ist wirtschaftlich auch nachvollziehbar, denn in dieser Wohnstraße ist die Zahl der Kunden überschaubar, und mit dem schnellen Konkurrenz-Netz im Boden wird die Telekom wohl auch die meisten Kunden verlieren. Eine Sicherungspflicht für ihre Anlagen hat die Telekom dennoch. Und hier regt sich derzeit auch Unmut bei Anliegern und Verwaltung. Denn einer der Masten sieht auf Höhe Bodenkante ziemlich morsch aus.

Das Holz bröselt, und der Prüfstempel mit Kontrolldatum am Masten hat auch schon einige Jahre auf dem Buckel. Manch einer glaubt, der Mast könnte beim nächsten Sturm zu Fall kommen und im schlimmsten Fall jemanden verletzen. Aber auch dieses Argument bewirkt bei der Telekom nur eins: keine Reaktion.

Die antiquierte Überlandleitung ist aber nicht das Einzige, was die Anlieger beschäftigt. Denn nicht erst mit der Glasfaserverlegung ist der Straßenbelag hier in einem Mitleid erregenden Zustand. Dieser wird nun aber mit dem Kabel im Boden nur geflickt, ein Straßenausbau ist noch nicht vorgesehen.

Das liegt wiederum am Haushalt der Stadt, der in anderen Straßen noch größeren Handlungsbedarf sieht. Kanäle und Wasserleitung sind noch gut. Erst in etwa zehn Jahren soll die Straße modernisiert werden.