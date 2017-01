Bräunlingen So lebendig kann es im Museum zugehen

Zum Museumstag am 21. Mai hat das gesamte Museum geöffnet, und erstmalig werden die originalen alamannischen Funde, die 1833 beim Adlerwirtshaus in Döggingen entdeckt wurden, präsentiert. Diese Exponate stehen übrigens ab sofort als Dauerleihgabe des Archäologischen Landesmuseums zur Verfügung.

Märchen und Musik: In die Welt der Märchen, Sagen und Legenden führt die in Kooperation mit der Volkshochschule angebotene Erlebnisführung am Freitag, 10. März. Mit "Der Wolf im Himmelbett" bringt Elisabeth Reiner den Teilnehmern Mythen und Hintergründe von Märchen näher. "Wir haben es, das Bett, in dem die Großmutter lag, die vom Wolf verspeist wurde", scherzt Susanne Huber-Wintermantel.

Mit "Eine kleine Schmunzelmusik – Klassik nicht ganz so ernst" läuft am Freitag, 31. März, eine weitere Veranstaltung im Rahmen der Zusammenarbeit mit der VHS. Oskar Schultheis und Ulrich Busch spielen Werke von Bach bis Strauß.

Die dritte Einzelveranstaltung dreht sich um Bräunlingen selbst. "Beim ersten Mal hat der Vortrag Bräunlinger Geschichte(n) in Bildern derart den Rahmen gesprengt, dass wir uns entschieden haben, diesen Abend zu wiederholen", erläutert Maren Ott vom Kulturamt.

Kulturgut: Für den Kulturförderverein liegt der Jahresschwerpunkt vom 4. Juni bis 6. August auf dem "Kulturgut Wasser". Vorträge, Führungen und eine Sonderausstellung in der Ökonomie des Kelnhof-Museums beschäftigen sich mit dem kostbaren Nass. "Wasser ist Kulturgut", erklärt Christof Reiner, Vorsitzender des Kulturfördervereins, treuer Partner des Museums. Stadt- oder Wassermeister sind mit im Boot, wahrscheinlich wird es auch noch einen Exkurs geben. "Ein interessantes Programm also", verspricht Reiner.

Premiere: Lebensfreude verbreiten die künstlerischen Fotografien der Bräunlingerin Barbara Vongehr mit der gleichnamigen Ausstellung vom 3. September bis 15. Oktober. Zu Ende geht das Kulturjahr im Kelnhof-Museum mit den ebenfalls bisher unbekannten Objekten und Zeichnungen von Reinhold Ulmschneider aus Rottweil. Vom 5. November bis 7. Januar 2018 sind mit "Am Eingang zur inneren Stadt" besonders außergewöhnliche Werke zu sehen. Beide Künstler haben zuvor noch nie ausgestellt, und das Organisatorenteam ist über diese Premieren besonders glücklich.

Eintritt: Für die Führungen ist bei der Volkshochschule die Anmeldung erforderlich unter www.vhs-baar.de oder Telefon 0771/10 01. Der Kostenbeitrag zur Märchenführung beträgt sechs Euro. Karten für das Konzert kosten im Vorverkauf acht Euro, an der Abendkasse elf Euro.

Das Museum sonntags von 14 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene zwei Euro. Jugendliche, Rentner und Schwerbehinderte bezahlen 1,50 Euro. Eine Jahreskarte kostet neun Euro.