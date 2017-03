Gitarrenklänge und der Gesang eines Männerduos umrahmten die Übergabefeier der Physiotherapiepraxis von Evelin Ebinger (rechts) auf Simone Kern (Mitte) in Bräunlingen. 2010 gründete Ebinger die Praxis, die sie nun an ihre bisherige Mitarbeiterin übergab. Simone Kern bietet in ihren neu eingerichteten Räumen zusammen mit ihrer Mitarbeiterin Luise Schmied (links) verschiedene physiotherapeutische Leistungen an. Foto: D. Maier