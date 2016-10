Bräunlingen Sieben Firmen wollen Grundstücke

Da die Gewerbefläche in einer Landesverordnung enthalten ist, braucht die Stadt trotzdem eine Ausnahmegenehmigung. Um diese zu erreichen, muss nachgewiesen werden, dass genügend Retentionsflächen zur Abführung des Niederschlagswassers vorhanden sind. Diese Flächen wurden im angrenzenden Bereich geschaffen. Dazu waren auch Gespräche mit Eigentümern, Grundstückstausch sowie Flächenkäufe notwendig. Auch erhielt die Stadt das Einverständnis, die Fläche um das notwendige Maß tiefer zu legen. "Es sieht positiv aus, dass dies alles klappt", meinte Guse mit Optimismus.

Aktuell hat die Stadt Bräunlingen Gewerbebauflächen in den Gebieten Obere Gießnau und Niederwiesen sowie in Döggingen. Das geplante Gewerbegebiet an der Bundesstraße 31, oberhalb Döggingens, mit rund 15 Hektar wurde vom Regierungspräsidium Freiburg auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Bräunlingen mit vielen mittelständischen Betrieben und einigen Großfirmen ist ein großer Gewerbestandort mit über 2200 Arbeitsplätzen bei knapp unter 6000 Einwohnern.