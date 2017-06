Bräunlingen (hon). Eine 82-jährige BMW-Fahrerin ist am Sonntag, gegen 20.15 Uhr, auf dem Grabenring von der Straße abgekommen. In der Folge rammte sie in einer Hofeinfahrt eine Granit-Stele und pflügte ein Blumenbeet um. Ohne sich um den Schaden in noch nicht bekannter Höhe zu kümmern, fuhr die Frau nach Hause. Mehrere Zeugen beobachteten den Unfall und verständigten die Polizei. Die Beamten des Polizeireviers Donaueschingen konnten die Unfallverursacherin schnell ausfindig machen. Sie gab an, von der tief stehenden Sonne geblendet worden zu sein. Der Schaden am BMW wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Gegen die 82-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.