Bräunlingen Seniorenzentrum gut belegt

Guse begrüßte auch den neuen Hüfinger Bürgermeister Michael Kollmaier in der Runde der Zweckverbandsversammlung und ging kurz auf die Entstehungsgeschichte des Seniorenheimes und der Gruppe bürgerschaftliches Engagement im Alter(BEA) ein.

Finanziell steht das Seniorenzentrum gut da, war aus dem Bericht von Patrizia Hock zu entnehmen, denn es müssen keine Schulden in 2017 aufgenommen werden. Aktuell liegen die Gesamtverbindlichkeiten bei etwas über 770 000 Euro, die bis Ende 2017 auf 734000 Euro sinken werden. Den Verlust von 26 760 Euro wird wie in den Vorjahren von der Stadtkasse übernommen. "Wir sind mit dem Verlauf des Fördervereinsjahres sehr zufrieden", betonte Vorsitzender Uli Mehnert, der auf viele Veranstaltungen, unter anderem an Kilbig und Fasnet, hinwies. "Der Förderverein bringt demHeim eine wertvolle Unterstützung", meinte Jürgen Guse, der auch die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter lobte.