Bräunlingen Seit vier Jahrzehnten gut bei Stimme

Einen großen Anteil an der Gründung hatte auch der damalige Stadtpfarrer Siegfried Bliestle, der auch als Präses fungierte. Der Jahresbeitrag wurde auf fünf Mark festgesetzt. Zuschüsse gab es auch von der Pfarrei und der Stadt Bräunlingen. Am 30. November 1977 gab es nochmals einen Aufruf an alle Mitbürger sich der Singgemeinschaft anzuschließen.

Im April 1980 wurde die erste Generalversammlung abgehalten. Der erste große Auftritt war zur Einweihung des Dorfbrunnens im August 1981. Nach vielen Auftritten und Proben gönnte sich die Singgemeinschaft 1993 einen großen Ausflug nach Rom. Im Juni 1998 verstarb der langjährige Vorsitzende Elmar Schnetzler. Bis heute steht seitdem Guido Scherzinger der Singgemeinschaft vor.

Unterstützung bis heute

2014 ging Chorleiterin Lioba Schnetzler in den Ruhestand. Sie war von der Gründungsversammlung am 11. November 1977 an als Chorleiterin tätig. 1532 Proben und Auftritte hat sie geleitet, dies sind 2298 Stunden. Bis 2014 war sie voll aktiv und unterstützt bis heute die Singgemeinschaft.

1998 wurde ihr die Landesehrennadel für 20 Jahre als Chorleiterin und 50 Jahre als Organistin verliehen. Im Februar 2015 wurde sie nach 66 Jahren als Organistin in der Blasius-Kirche verabschiedet. Bis ein Nachfolger gefunden wurde, unterstützte Lioba Schnetzler den Chor weiterhin.

Im September 2015 wurde die neue Ära eingeläutet. Mit Thomas Wölfle aus Riedböhringen konnte ein neuer Chorleiter gefunden werden. Er brachte frischen Wind in die Gemeinschaft und die Sängerinnen und Sänger stellten sich bereitwillig dem Neuen. Seit dem 1. Januar 2016 ist die Singgemeinschaft Mitglied im Badischen Chorverband. In diesem Rahmen erfolgte der erste Auftritt in Uttenhofen. Am 20 Oktober 2016 nahm der Chor erstmals am Sängertreffen der Südbaar teil.

Die Singgemeinschaft bereichert seit ihrer Gründung das kulturelle Leben in Waldhausen und bei auswärtigen Auftritten. Dazu gehören der Singnachmittag, Geburtstage, Hochzeiten, Auftritte in verschiedenen Einrichtungen und die Mitgestaltung der Gottesdienste. An der Fasnet tragen die Mitglieder mit einem Programmpunkt zum Bunten Abend bei. Außerdem trifft sich der Chor zu Radtouren, Grill- und Kegelabenden, Adventsfeiern und Ausflügen. Das aktuelle Vorstandsteam bilden Vorsitzender Guido Scherzinger, Stellvertreter Herbert Laule, Kassiererin Margret Laule, Schriftführer Annette Schellhammer sowie die Beisitzer Anita Schwarz und Hildegard Rombach.