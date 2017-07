Noureddine Mabsout feierte bei Firma FreiLacke in Bräunlingen-Döggingen sein 25-jähriges Arbeitsjubiläum. Er begann seine Tätigkeit in dem Unternehmen in der Produktion Pulverlacke und arbeitete in der Folge bis Mai 2016 in der Qualitätssicherung Pulverlacke. Aktuell ist er in der Entwicklung Pulverlacke beschäftigt und unter anderem für die Herstellung, Applikation und Prüfung von Pulverlacken verantwortlich. Die Geschäftsführer Hans-Peter Frei und Rainer Frei (rechts) gratulierten. Foto: FreiLacke