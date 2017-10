Bräunlingen Seine Schnäpse heimsen Preise ein

Bräunlingen (hon). Für viele Brennereien bedeute das Ende der Subventionierung das Aus, hieß es damals von Seiten der Brennerei-Verbände, und in der Folge würde sich auch niemand mehr um die für das süddeutsche Landschaftsbild so typischen Streuobstwiesen kümmern. Brechen jetzt für die Freunde eines guten, heimischen Destillats schwere Zeiten an? Nein. Auf der Baar und im Schwarzwald zeigt sich: Nichts wird so heiß getrunken, wie es gebrannt wird. Denn die meisten Brennereien in der Region setzen auf Qualität und weniger auf Quantität und vermarken ihre Erzeugnisse schon immer selbst und liefern keinen Alkohol bei der Monopolbehörde für garantierte Fixpreise ab.

Zum Beispiel der Brenner Ansgar Barth aus Unterbränd. Vor seinem Holzhaus, gebaut in traditioneller Ständer-Blockbohlen-Bauweise mit dem Holz von Weißtannen aus den umliegenden Wäldern, stehen rund 25 blaue 50-Liter-Fässer mit Maische. Es riecht intensiv nach Äpfeln. Was hier vor sich hin blubbert, ist kein zuckersüßes, genormtes Tafelobst wie es die Obstbauern am Bodensee oder in der Rheinebene produzieren, es sind vielmehr alte Sorten mit so urigen Namen wie Blumberger Langstil, Schwarzwald-Rinette oder Leipferdinger Dickstil. Dem vierfachen Familienvater Ansgar Barth sind diese für die Region einstmals typischen Apfelsorten viel zu geschmackvoll, um daraus nur Most herzustellen. Wer sein Handwerk versteht, kann daraus feinste Destillate brennen. Und der Lack- und Kunststofftechniker weiß, was er tut. Das dokumentieren die Gold- und Silbermedaillen sowie die Ehrenpreise, die ihm der Kleinbrennerverband Baden für seine Schnäpse verliehen hat. "Das ist eine tolle Bestätigung", sagt Barth. Sprüche von Brenner-Kollegen, wonach man im Schwarzwald doch nur Tannenzapfen brennen könne, muss er sich schon längst nicht mehr anhören.

Ansgar Barth und seine Frau Carolin stammen aus dem Murgtal und zogen berufsbedingt (beide arbeiten bei Frei-Lacke in Döggingen) nach Unterbränd. Zunächst brachten sie ihr Obst zum Brennen, 2009 fiel der Entschluss, sich selbst als Brenner zu versuchen. Zunächst belegte Barth einen Brenn-Kurs an der Uni in Hohenheim, dann beantragte er das Brennrecht beim Hauptzollamt Singen. Das war kein Problem, es gab im Kontingent genügend freie Rechte. Der Unterbränder musste gleichzeitig nachweisen, genügend Obst fürs Brennen zu haben. Auch das konnte er dokumentieren. Heute bewirtschaftet er 2,5 Hektar Streuobstwiesen, teils gepachtet, teils gehören die Flächen ihm. Es gibt auch Wiesen, auf denen er im Auftrag der Stadt Bräunlingen Obstbäume gepflanzt hat. Das sichert ihm Brennstoffe für die Zukunft und das Rathaus bessert so sein Ökopunkte-Konto auf. Der Wirtschaftswissenschaftler würde von einer Win-Win-Situation sprechen.