Bräunlingen Seebären auf Tour

Auf den Rhein ging es bereits am Mittwochabend, paddeln wollen die beiden in einer Woche bis Emmerich, was so rund 170 Rheinkilometern entspricht. "Aber wenn das nicht klappt, auch egal. Hauptsache wir landen irgendwo, wo es einen Bahnhof gibt", so die Bootsbrüder.

Pünktlich am nächsten Freitag muss man um 11 Uhr in Köln den Zug besteigen. Die Tickets sind bereits gelöst, "Weil am Samstag nämlich ein großes Fest steigt", so Frey, bei dem die Abenteurer sicherlich mit zahlreichen Anekdoten ihrer Flussfahrt für einiges an Kurzweil sorgen werden.