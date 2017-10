Bräunlingen Schwarzwald-Marathon erneut ein Erfolg

Eine rundum sehr gelungene Veranstaltung, mit viel Engagement und Herzblut in den zurückliegenden Monaten vorbereitet und am Wochenende auf den Punkt gebracht wurde: Glückwunsch an die LSG Bräunlingen für eine tolle Organisation, die auch beim 50. Mal nichts an Charme, Spaß und natürlich jeder Menge hervorragenden Laufsportes aufzubieten hatte.

Und bereits im Laufes des gesamten Jahres 2017 wurden zahlreiche Aktionen für diesen Lauf vorbereitet: Im September gab es die Einweihung der Siegertafel neben der Stadthalle, die die Namen der Siegerinnen und Sieger des Marathons zeigen.

Im eigens für den Lauf geschaffenen "Team 50" ging es unter anderem um eine sehr interessante und schöne Ausstellung im kleinen Saal der Festhalle mit zahlreichen Zeitungsartikeln, Gegenständen und Schriftstücken oder der kompletten Medaillensammlung der vergangenen fünf Jahrzehnte.

600 Helfer sorgen für die Bewirtung sowie für die Betreuung

Die Gruppe sorgte auch dafür, dass der rote Teppich im Zielbereich ausgelegt wurde, dass es ein Maskottchen mit dem hübschen Namen "Lenny" gibt und ein neues Jubiläumsshirt in schwarzer Farbe kreiert wurde.

Die diesjährige große Zinkmedaille zeigt auf der einen Seite das Konterfei von Roland Mall, er ist der Gründer des Schwarzwald-Marathons. Dieses Jahr gab es für die ersten drei Sieger im Marathon eine goldene, silberne und bronzene Medaille. Die Medaillen wurden in der Firma Dynacast in der Lehrlingswerkstatt angefertigt, für das Anbringen der grünen Bänder sorgten Bewohner der Lebensheimat Reiselfingen in wochenlanger Vorbereitung.

Jeder Läufer durfte ein Glas "Schwarzwald-Honig" mit nach Hause nehmen. Insgesamt 600 Helfer sorgten dafür, dass Hunger und Durst der Teilnehmer gestillt und Betreuung für die diesjährige große Teilnehmerzahl zu einer ehrenvollen Aufgabe wurde.