Bräunlingen Schultes kriegt nochmal sein Fett weg

Bräunlingen. So auch beim Hexenlaufen, als Marc Hasenfratz den Hexenschwur ablegte und mit einem Schlag mit dem Besen in den Kreis aufgenommen wurde.

Gespannt wartet das Fasnet-Publikum am Hexensonntag aber nicht nur auf die Aufnahmezeremonie oder das Hexenfeuer am Abend, sondern auch auf die neuesten Hanselsprüche, die es beim Hexensonntag frisch gedichtet zu hören gab. Stets dabei ist Bürgermeister Jürgen Guse in seinem 32. und letzten Jahr als Schultes in Bräunlingen. Hier eine Auswahl:

"Bim Zunftmoäschter will dä Tanzschritt gar nit funktionierä, drum duät er muusaloä im Sporthallenfoyer trainierä, jungi Mädle rennät ih dä Hall vorbei und frogät wer dä alte Hampelma mit em Goässäbärtli sei."